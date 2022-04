Romonta Amsdorf und Edelweiß Arnstedt treffen im Kreisderby aufeinander - Was beide Teams hoffen

Amsdorf/Arnstedt/MZ - Am Sonnabend steigt die große Feier zum 100-jährigen Bestehen des 1. FC Romonta Amsdorf. In der Festscheune in Röblingen wollen dabei Aktive, viele ehemalige Spieler, Trainer und Funktionäre und natürlich auch Sponsoren und Vertreter aus der Politik in gemütlicher Runde und bei bester Stimmung ein paar gemeinsame Stunden verbringen. Und mehr oder weniger weit in die Geschichte zurückblicken.