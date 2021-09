Romonta Amsdorf erlebt bittere Pleite gegen VfB Sangerhausen

Sangerhausen/Amsdorf/MZ - Noch eine Viertelstunde nach Abpfiff der Partie der Fußball-Verbandsliga Staffel Süd zwischen dem VfB Sangerhausen und Romonta Amsdorf saß Kapitän Alexander Gründler am Rande des Kunstrasenplatzes auf der Bank der Gastmannschaft. „Ich muss das jetzt erst einmal sacken lassen“, sagte er. „Das“ war in diesem Fall eine Niederlage, die ebenso unerwartet wie deutlich ausfiel. 0:5 gab sich der als Tabellendritter angereiste Gast dem Tabellen-Vorletzten aus der Rosenstadt geschlagen, ging vor weit mehr als 200 Zuschauern unter.

Kapitän ist fassungslos

Nicht nur Gründler war angesichts der desolaten Leistung seiner Mannschaft fassungslos. „Wir haben keinen Fußball gespielt. In der ersten Halbzeit haben wir nicht einen einzigen Zweikampf gewonnen“, schüttelte Trainer Farih Kadic ebenso den Kopf angesichts des in den zwei Stunden zuvor Erlebten.

Und Amsdorfs Stamm-Keeper David Tretropp, der im Spiel in Sangerhausen verletzt fehlte, fasste das Erlebte aus seiner Sicht so zusammen: „Die Sangerhäuser waren von der ersten bis zur letzten Minute aggressiv. Wir waren überhaupt nicht da. So ein Spiel vor dem nächsten Derby gegen Arnstedt abzuhaken, wird nicht einfach.“

Die erneut von Stefan Kuhnert, er vertrat den im Urlaub weilenden Trainer Olaf Glage, betreuten Sangerhäuser begannen wie die Feuerwehr. Schon nach 20 Sekunden strich ein Kopfball von Kevin Schäffner nur knapp über das Amsdorfer Gehäuse.

Rückstand nach zehn Minuten

Nach sechs Minuten scheiterte Niklas Kern an Gäste-Schlussmann Deininger. Die Amsdorfer kamen kaum zum Luftholen. Nur folgerichtig war dann auch die Führung des VfB. Max Hennig fasste sich ein Herz und jagte die Kugel ins Netz. Dann kamen zwei bittere Minuten für Amsdorf. In der 17. traf Alexander Gründler freistehend nur das Gebälk des VfB-Tores. Normalerweise lässt sich der Amsdorfer Torjäger eine solche Chance nicht entgehen. „Den hätte ich machen müssen“, sagte er dann auch.

Kurz darauf unterlief dem Amsdorfer Schlussmann ein grober Schnitzer, den Niklas Kern zum 2:0 nutzte. Was dann folgte, waren die besten Minuten, die der VfB Sangerhausen seit ewigen Zeiten bot. Nach einer halben Stunde hatte Philipp Glage bei einem Heber aus gut 25 Metern Pech, dass der Ball nur an der Querlatte landete. Nach 35 Minuten parierte Deininger im Amsdorfer Gehäuse einen Schuss von Bruno Weick ganz einfach Klasse. Der folgende Eckball landete bei Kevin Schäffner, der aus Nahdistanz zum 3:0 einköpfte. Die Krönung der ersten Halbzeit aus Sicht des VfB war das 4:0, das Hennig mit einem satten Distanzschuss nach 42 Minuten erzielte.

Von den Amsdorfern war da schon nicht mehr viel zu sehen. Mit den vier Gegentreffern waren sie noch gut bedient. Ein 5:0 oder gar ein 6:0 war aus Sicht der wie im Rausch spielenden Gastgeber drin.

Ein Tor nach dem Wechsel

Die zweite Halbzeit war dann nur noch Formsache und ähnelte den ersten 45 Minuten. Wieder waren es die Gastgeber, die die weitaus besseren Tormöglichkeiten hatten. Aus Sicht der Amsdorfer blieb es aber bei nur noch einem Treffer, den Schäffner nach 75 Minuten erzielte. Bei etwas mehr Genauigkeit und Schussglück wäre die Niederlage für Romonta noch viel deutlicher ausgefallen.

Die Gäste hatten durch Alexander Gründler und Philipp Stache zwar noch zwei Chancen, aber ein echtes Aufbegehren war nicht zu erkennen.

Am Ende schlichen die Amsdorfer nach einer Niederlage, die so garantiert nicht zu erwarten war, natürlich bitter enttäuscht vom Feld. Nicht nur Alexander Gründler wird wohl noch einige Zeit darüber nachdenken, was an diesem Freitagabend eigentlich passiert ist.