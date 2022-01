Rettungshubschrauber im Einsatz: Pkw kommt bei Mansfeld von Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum

Möllendorf/MZ - Bei einem Unfall auf der K 2335 zwischen Möllendorf und Mansfeld ist am Donnerstagmorgen eine Frau schwer verletzt worden. Die Fahrerin war bei glatter Fahrbahn in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Die Feuerwehren aus Mansfeld und Möllendorf waren ausgerückt, um die Frau zu retten. Diese wurde mit einem Hubschrauber in in eine Klinik geflogen, so die Polizei. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.