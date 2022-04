Rettungshubschrauber im Einsatz: Motorradfahrer kommt bei Unfall auf L220 bei Tilleda ums Leben

Tilleda/MZ - Tragischer Verkehrsunfall in der Goldenen Aue: Ein 47-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagabend am Ortseingang von Tilleda aus Richtung Hackpfüffel ums Leben gekommen. Polizeiangaben zufolge war der Mann, der allein auf seiner Maschine saß, gegen 18.45 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.