Rettungsdienst in Mansfeld-Südharz muss häufiger ausrücken

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Die Einsatzkräfte des Eigenbetriebs Rettungsdienst im Landkreis Mansfeld-Südharz sind im ersten Quartal des laufenden Jahres häufiger ausgerückt als in der Planung kalkuliert. Das geht aus der aktuellen Einsatzentwicklung hervor, die am Dienstag im Betriebsausschuss des Eigenbetriebs präsentiert wird. Demnach hat es bis Ende März im laufenden Jahr insgesamt 7.125 Einsätze im Landkreis gegeben. Das sind 680 mehr, als eigentlich für das erste Quartal kalkuliert waren. Den größten Teil machen dabei die Rettungswagen (RTW) aus, die 4.784-mal ausrückten - und damit 284-mal mehr als für diesen Einsatztyp geplant.

Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) waren im ersten Quartal 1.749-mal im Einsatz - das waren 149 ausgelöste Einsatze mehr als kalkuliert. Die Krankentransportwagen (KTW), die meist für den notfallmedizinisch nicht eilbedürftigen Transport eingesetzt werden, kamen auf 592 Einsätze - 247 mehr als kalkuliert. Insgesamt plant der Eigenbetrieb Rettungsdienst für das laufende Jahr laut Planansatz mit 25.780 ausgelösten Einsätzen von Rettungs- und Krankentransportwagen sowie Notfallfahrzeugen in Mansfeld-Südharz. Würde es in den verbleibenden drei Quartalen des Jahres gleichermaßen zu viele Einsätze wie im ersten Quartal geben, stünde für 2021 am Ende eine Abweichung von über 2.700 ausgelösten Einsätzen, die nicht geplant waren. Für den Eigenbetrieb Rettungsdienst, dessen Zentrale sich in Eisleben befindet, arbeiten gut 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Betriebsleiter ist Uwe Treskow. (mz/Felix Fahnert)