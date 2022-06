Renate Klaucke feiert in Erdeborn ihren 100. Geburtstag

Was die Jubilarin alles erlebt hat. Das meiste davon hat die Erdebornerin in einem Buch verewigt.

Erdeborn/MZ - Wie schnell doch die Zeit vergeht. Kaum war Renate Klaucke noch gefühlt eine junge Frau, ist sie nun 100 Jahre alt. 100 Jahre, in denen viel passiert ist, wie sie am Mittwoch zu ihrem Jubiläum in Erdeborn erzählte.