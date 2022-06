„Reit-und Fahrverein Weißes Tal Helbra“ blickt auf 20 Jahre zurück

Seit 20 Jahren gibt es den Reit- und Fahrverein Weißes Tal in Helbra. Wie es zur Gründung kam.

Helbra/MZ - Auf den Tag genau vor 20 Jahren hörte in Helbra hinter der Brücke am Kahlberg quasi die Gemeinde auf. Alles lag brach, war zum Teil vermüllt und verwildert. Doch das schreckte die „Pferdeverrückten“ von damals, wie sich Gerd Wyszkowski erinnert, nicht ab. „Wir hatten die Vision einen Verein zu gründen“, so der Vereinsvorsitzende rückblickend zum 20-jährigen Jubiläum, denn man suchte damals einen gemeinsamen Ort, wo Züchter, Spaß- und Freizeitreiter und Pferdeinteressierte Erfahrungen austauschen und fachsimpeln konnten, aber auch einen Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche schaffen wollte.