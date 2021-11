Reinigungskräfte in Mansfeld-Südharz sind gefragt - 66 freie Stellen und es werden immer mehr Jobs in der Branche

Eisleben/Hettstedt/MZ/bth - Wussten Sie es? Der 8. November ist der internationale Tag der

. Die Bezeichnungen, die der Volksmund für Reinigungskräfte findet, Putzfussel ist hier noch eine liebenswerte Umschreibung, zeigen, dass die Berufe nicht immer die gesellschaftliche Anerkennung bekommen, die sie eigentlich verdienen.

Aber in der Corona-Krise zeigte sich, dass auch die Reinigungskräfte bedeutsam sind und man auf deren Dienstleistungen nur schwer verzichten kann. „Ob im Kindergarten, Krankenhaus oder im Büro - die Reinigungsbranche gehört zu den systemrelevanten Berufen. Gut ist, dass viele Arbeitgeber im Laufe der Jahre die Minijobs in der Reinigungsbranche in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse umgewandelt haben“, findet Simone Meißner, Vorsitzende der Arbeitsagentur in Sangerhausen.

Wie auch in anderen Berufen ist der Fachkräftebedarf bei Reinigungsberufen im Landkreis gestiegen. Das spiegelt sich in der Statistik deutlich wider. Immer mehr Menschen in Mansfeld-Südharz arbeiten in Reinigungsberufen. So waren im vergangenen Jahr 958 Menschen sozialversicherungspflichtig in Jobs der Reinigungsbranche beschäftigt. Das waren 147 mehr als im Jahr 2012. Die höchste Zunahme verzeichnet die Altersgruppe der 55- bis unter 65-Jährigen. Diese Zahl ist um fast die Hälfte gestiegen.

Im Gegensatz zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat die Zahl der geringfügig Beschäftigten, also der Minijobber, in den Reinigungsberufen abgenommen. Im Jahr 2020 gab es 553 geringfügig Beschäftigte im Landkreis in dieser Berufsgruppe. Das waren 260 weniger Personen als 2012. Das betrifft laut Statistik aber nur die Altersgruppe bis 65 Jahren. Anders sah es in der Altersgruppe der über 65-Jährigen aus. Hier sei die Zahl der Minijobber gegenüber 2012 um 56 auf 115

Personen gestiegen. Meißner mutmaßte nicht, ob diese Menschen freiwillig oder unfreiwillig einen Job auch im Rentenalter angenommen haben. „Minijobs im Alter sind auch bei uns ein Thema“, stellte die Agenturchefin fest.

Die Zahl der Arbeitslosen in Reinigungsberufen reduzierte sich in den vergangenen zehn Jahren um fast die Hälfte. Im Jahresschnitt 2020 waren bei der Agentur 450 Menschen arbeitslos gemeldet, 370 weniger als 2010. Und noch ein Blick auf die freien Stellen in der Branche: Aktuell sind im Bestand der Agentur für Arbeit Sangerhausen 66 freie Arbeitsstellen in Reinigungsberufen. Das waren sieben mehr als voriges Jahr um diese Zeit.