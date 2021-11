Kelbra/MZ - In Kelbra haben Unbekannte am Wochenende an einem Pkw drei Reifen zerstochen. Anschließend sind die Täter laut Polizei geflüchtet.

Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen. Weswegen die Reifen an dem Fahrzeug zerstochen worden sind, darüber liegen noch keine Informationen vor.