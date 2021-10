Regionale Berühmtheiten werben fürs Impfen in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - „Lass dich impfen!“ Mit diesem Aufruf und Bildern von in der Region bekannten Frauen sind ab sofort zehn Busse der Verkehrsgesellschaft Südharz in MSH unterwegs. In der Kampagne sind unter anderem die amtierende Sangerhäuser Rosenkönigin Angie I. und Juliane Rausch, eine ihrer Vorgängerinnen, zu sehen. „In Summe sollen mit drei verschiedenen Motiven möglichst viele Impfwillige angesprochen werden“, teilte der Landkreis mit. Ziel sei es, die Impfquote zu erhöhen. Landrat André Schröder (CDU) erklärte: „Mit den mobilen Teams bieten wir das Impfen direkt vor Ort an. Gleichzeitig wollen wir aber auch auf das Thema aufmerksam machen.“ Die Busse mit den Werbeflächen sind planmäßig bis Mitte Dezember im Einsatz. Die Kosten der Kampagne von insgesamt 10.000 Euro trägt der Landkreis.