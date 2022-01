Quenstedt/MZ - In der Nacht zu Mittwoch ist die Küche eines Wohnhauses in Quenstedt in Brand geraten. Dank Rauchmelder konnten sich die Bewohner in Sicherheit bringen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte ein 34-jähriger Bewohner den Brand löschen, erlitt dabei jedoch eine Rauchvergiftung und musste in einer Klinik gebracht werden, so die Polizei. Zur Brandursache wird nun ermittelt.