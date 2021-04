Radball: Eric Haedicke und Max Rückschloss vom RSV Sangerhausen landen auf Platz 3

Die u23-Radball-Europameisterschaft, die Ende Oktober in der Schweiz ausgetragen wird, findet ohne Eric Haedicke und Max Rückschloss statt. Das steht fest. Das Duo vom RSV Sangerhausen belegte beim alles entscheidenden Qualifikations-Turnier in Aalen Rang drei. Nur der Turniersieger buchte das EM-Ticket.

Zunächst lief beim zweitägigen Turnier alles nach Plan für die beiden Sangerhäuser. Sie gewannen ihre Vorrundenpartien gegen Chemie Zeitz (7:1), den SV Nordshausen (4:1), den RV Naurod (6:2), den RC Iserlohn (8:1)und den RKV Hofen (5:3) und marschierten damit schnurstracks ins Halbfinale. „Der erste Tag ist perfekt gelaufen“, war Karsten Rohde, Vereinsvorsitzender beim RSV Sangerhausen, mit der Leistung der Schützlinge von Trainer Axel Pfaffenberger zufrieden.

Der Knackpunkt im Turnier war dann das Halbfinalspiel, in dem Max Rückschloss und Eric Haedicke auf die Vertretung aus Darmstadt trafen. Hier lief wenig zusammen, die 1:2-Niederlage besiegelte das Aus der EM-Hoffnungen. „Da ist leider nicht viel bei unserer Mannschaft zusammengelaufen. In dem Spiel hat wenig geklappt“, so Rohde. Im Spiel um Platz drei behauptete sich der RSV Sangerhausen dann gegen Naurod unangefochten mit 7:2 Toren. Das EM-Ticket sicherte sich im Finale die Mannschaft aus Darmstadt. (mz)