Quenstedter Chor „Frohsinn“ feiert 45-jähriges Bestehen: Wie alles begann

Quenstedt/MZ - Die Sonne scheint, Vögel zwitschern und aus dem Inneren des Dorfgemeinschaftshauses in Quenstedt dringen Weihnachtslieder nach Außen. „Es sind ja nur noch acht Proben bis zur Weihnachtszeit“, sagt Anja Hoffmann, Leiterin des Chors „Frohsinn“ aus Quenstedt. Feste Termine für Auftritte gibt es coronabedingt zwar noch nicht für die Weihnachtszeit, aber die rechtzeitige Vorbereitung sei genauso wichtig wie regelmäßiges Training. Das blieb bekanntermaßen im letzten Jahr und zum Großteil auch in diesem Jahr auf der Strecke. Erst seit dem Sommer konnten die 22 Musiker wieder gemeinsam proben. „Man merkt die lange Pause den Stimmen an. Es fehlt einfach am Training“, sagt Hoffmann.