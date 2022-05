Pünktlich zum Patienten, aber wo parken in MSH?

Immer mit dem Blick auf die Uhr und dann ist alles zugeparkt. In welchen Wohngebieten die Pflegedienste Probleme haben und wie die Ordnungsämter reagieren.

Sabrina Höhne ist seit 16 Jahren als mobile Schwester für die Awo-Sozialstation in Sangerhausen im Einsatz. Sie kennt die Probleme beim Parkplatzsuchen nur zu genau.

Sangerhausen/MZ - Bis zu 30 Hausbesuche stehen für jede der 27 Mitarbeiterinnen und den einen Mitarbeiter von Beate Binder täglich an. Die 51-Jährige ist Pflegedienstleiterin bei der Awo Soziale Dienste gGmbH in Sangerhausen und zuständig für den ambulanten Pflegedienst. Gerade bei den Awo-Frauen und -Männern, die viel mit dem Pkw unterwegs sein müssen, gibt es ein Problem: Es wird für sie und andere Pflegekräfte immer schwieriger, einen Parkplatz zu finden - vor allem in den großen Wohngebieten.