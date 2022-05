Privatschulvorhaben in Siersleben gerät in Zeitnot

Für eine Sondersitzung des Stadtrats zum Gelände in Siersleben bleiben knapp zwei Wochen - und noch gibt es keinen Termin. Wann ist der Pachtvertrag fertig?

Grundschule in Siersleben

Siersleben/MZ - Es ist ein Wettlauf mit der Zeit - und das bereits das zweite Jahr in Folge: Nur noch zwei Wochen bleiben, bis der Antrag für die geplante Privatschule in Siersleben beim Landesschulamt eingegangen sein muss. Die entscheidende Frage der Geländenutzung ist allerdings nach wie vor nicht geklärt. Der dringend nötige Pachtvertrag für den Siersleber Schulverein soll in einer Sondersitzung vom Stadtrat abgesegnet werden. Doch wann die stattfindet, ist unklar.