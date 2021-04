Berga - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Supermarkt in Berga

Der Schaden ist deutlich höher als zuerst gedacht. Die Unbekannten, die in der Nacht zu Sonntag in den Bergaer Netto-Markt eingestiegen sind, haben dort für einen Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000 Euro gesorgt. Diese Zahl nannte die Polizei am Montag auf Anfrage. Wie Polizeisprecherin Steffi Schwan sagte, entwendeten die Diebe Zigaretten und Rasierklingen im Wert von 15.000 Euro. Der an dem Gebäude angerichtete Sachschaden wird auf weitere 15.000 Euro geschätzt.



Die Unbekannten hatten kurz vor 3 Uhr Türen und ein Fenster aufgebrochen. Es war einer von mehreren Einbrüchen in den Discountmarkt in den vergangenen Jahren. Diesmal jedoch ließen die Täter eine längere Holzleiter am Tatort zurück. Diese war vermutlich kurz zuvor von einem Grundstück in der Stolberger Straße gestohlen worden. Um ungestört vorgehen zu können, hatten die Täter mit Hilfe der Leiter die Beleuchtung ausgeschaltet. Die Kripo hofft weiter auf Hinweise. Sie fragt: Wer hat in der Nacht Verdächtige mit einer Leiter in Berga gesehen?

›› Hinweise an das Polizeirevier unter Telefon 03475/67 02 93. (mz)