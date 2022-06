Polizei registriert in MSH so wenig Straftaten wie seit Jahren nicht

Warum die Menschen in einem der sichersten Landkreise in Sachsen-Anhalt leben. Worauf die Ermittler den Rückgang zurückführen.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - Körperverletzungen, Raub, Einbrüche, Sachbeschädigung: Die Polizei in MSH hatte auch im zweiten Pandemiejahr gut zu tun. Insgesamt ging die Zahl der Straftaten in 2021 aber in vielen Bereichen deutlich zurück. MSH liegt damit im Landesdurchschnitt, wo der niedrigste Wert seit 1992 erfasst wurde. Die Ermittler führen das auch auf ihre gute Arbeit zurück. „Genau kann man das nie sagen, woran so ein Rückgang liegt“, sagt Polizeisprecherin Steffi Schwan. Aber man habe zuvor eine ganze Reihe Erfolge erzielt, Tatverdächtige dingfest machen können. Die seien teils auch verurteilt worden. „Das hat sich offenbar ausgezahlt.“