Polizei muss in Roßla Streit zwischen zwei Brummifahrern schlichten

Roßla/MZ - In der Holland-Merten-Straße kam es am Mittwochvormittag zu einer verbalen Auseinandersetzung unter zwei Brummifahrern. Der eine Beteiligte war 23 Jahre und der andere 53 Jahre alt. Ersten Erkenntnissen zufolge bedrohte der Ältere den Jüngeren und beschädigte dessen genutzten Lkw, woraufhin der 23-Jährige den Anderen beleidigte. Laut Polizei, entstand am Lkw ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.