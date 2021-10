Polizei bittet um Hinweise: Trickdiebe räumen Kasse in Aseleben und Sangerhausen leer

Sangerhausen/Aseleben/MZ - Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach zwei dreisten Trickdiebstählen, die am Donnerstag in Aseleben und Sangerhausen zugeschlagen haben. „Gegen Mittag betrat ein Mann einen Obsthandel in Aseleben und verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch, ohne etwas zu kaufen“, teilte Polizeisprecherin Steffi Schwan am Freitag mit. Nach dem Verlassen des Verkaufsraums bat der Unbekannte die Verkäuferin für eine Nachfrage vor das Geschäft.

Bei ihrer Rückkehr und dem nächsten Verkaufsvorgang stellte die 38-Jährige fest, dass alle Geldscheine aus der Lade der Kasse verschwunden waren. „Ein weiterer Unbekannter muss in der Zeit des Gesprächs vor dem Geschäft in die Kasse gegriffen und das Geld entwendet haben“, so die Polizeisprecherin. Der Schaden, der dem Obsthandel entstand, soll im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Ähnliches Vorgehen in Sangerhausen

Eine ähnlicher Diebstahl, der vermutlich von den gleichen Dieben begangen wurde, ereignete sich etwa zwei Stunden später in einem Geschäft in der Sangerhäuser Göpenstraße. Nach einem Gespräch zwischen zwei Kunden und der Verkäuferin verschwanden ebenfalls aus der Kasse die Tageseinnahmen. Auch hierbei soll es sich um eine vierstellige Summe handeln, die gestohlen wurde.

Von den Verdächtigen in Sangerhausen liegt eine Personenbeschreibung vor: Es soll sich dabei um zwei Männer mit südländischem Aussehen gehandelt haben. Sie waren etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Beide hatten dunkle kurze Haare und sollen dunkle Arbeitskleidung getragen haben.

›› Hinweise nimmt das Polizeirevier Mansfeld-Südharz unter der Rufnummer 03475/67 02 93 entgegen.