Polizei: Aktion „Kaffee statt Knöllchen“ am Kyffhäuser wird wiederholt

Kelbra/MZ - Nach der positiven Resonanz auf die Aktion „Kaffee statt Knöllchen“ am Kyffhäuser soll die Veranstaltung demnächst wiederholt werden. Das kündigte das Polizeirevier am Montag an. Außerdem werde es auf der B 85 Kontrollen geben, sagte Polizeisprecherin Steffi Schwan. Termine wollte sie aber nicht nennen. Ziel sei es, möglichst viele Biker zu erreichen. Würden die genauen Daten im Vorfeld bekannt, bestehe die Gefahr, dass diese dann nicht kommen.

Am vergangenen Sonntag hatte die Polizei sich in Höhe der Bushaltestelle in der Ladestraße nahe der B 85 positioniert. Unterstützt wurde die Aktion vom Bundesverband der Motorradfahrer (BVDM). Biker wurden nur rausgewinkt, aber nicht „scharf“ kontrolliert. „Wir wollten vielmehr im Dialog mäßigend auch auf die sportlicheren Motorradfahrer einwirken und so auf die Lärmproblematik hinweisen“, sagte Udo Schmidt von Referat Sicherheitstraining des BVDM: „Oft hilft schon ein Perspektivwechsel weiter.“

Der Polizei zufolge gab es an dem Sonntag auch viele Gespräche mit Anwohnern. Die beklagen sich seit langem über den Lärm und die Raserei einiger Biker. Außerdem ereignete sich ein gefährlicher Vorfall: So habe ein Motorradfahrer, der herausgewinkt werden sollte, gleich zweimal „die Kontrollstelle durchbrochen“. Er sei dann in hohem Tempo in Richtung Kyffhäuser beziehungsweise durch Kelbra gefahren.