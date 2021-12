Symbolfoto - Polizei am Unfallort

Breitenstein/MZ - Auf der Straße von Breitenstein in Richtung Stolberg ist am Dienstag ein Pkw mit einem Wildschwein kollidiert, das plötzlich auf die Fahrbahn lief. Das Tier verendete. Am Fahrzeug entstanden 2.000 Euro Sachschaden.