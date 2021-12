Roßla/MZ - Am Sonntagabend ist ein 45-jähriger Pkw-Fahrer in Roßla, kurz nach dem Abzweig Sittendorf, mit einer drei Meter langen Eisenstange kollidiert. Dabei entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe am Fahrzeug. Warum die Stange auf der Straße lag, ist nun Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen, so die Polizei.