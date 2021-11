Pkw in Berga mit Pyrotechnik beschädigt

Berga/MZ - In Berga ist am Freitag in der Bahnhofstraße ein Fahrzeug beschädigt worden. Ein Eigentümer des Autos habe den Schaden im Laufe des Nachmittags entdeckt, teilte die Polizei mit. Aufgrund von Verbrennungsspuren an der Beifahrertür vermute man, dass Pyrotechnik verwendet worden sein könnte. Weitere Ermittlungen im Umfeld hätten außerdem ergeben, dass es in der Nacht zuvor etwa gegen 3 Uhr ein Detonationsgeräusch vor Ort gegeben habe.