Kelbra/MZ/FS - Beim Abbiegen von der Gartenstraße in die Frankenhäuser Straße in Kelbra hat am Freitagabend ein Pkw einen Radfahrer erfasst. Der 23-jährige Radler stürzte, erlitt diverse Verletzungen und kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Unfall passierte gegen 18.15 Uhr. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt.