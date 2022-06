Pilz-Experten aus MSH im Gespräch über das Pilzjahr 2021

Hergisdorf/MZ - So schnell kann es gehen - plötzlich sind die Hoffnungen auf ein gutes Pilzjahr groß. Die beiden Pilzfachleute aus dem Landkreis würden das vielleicht etwas fachmännischer ausdrücken, in der Sache aber sind sich Jürgen Peitzsch aus Wettelrode und Uwe Hoffmann aus Hergisdorf sehr einig. Alles sieht danach aus, als würden die Pilzkörbe in diesem Jahr voller sein als in den vergangenen zwei, drei Jahren. Dank des Regens.

