Orte in Mansfeld-Südharz profitieren von den Förderprogrammen

Sangerhausen/Eisleben/MZ - Vier Millionen Euro Fördermittel sind 2021 für den Städtebau in den Landkreis Mansfeld-Südharz geflossen. Das teilte das Landesverwaltungsamt mit. Neben Kelbra und Sangerhausen haben weitere Kommunen von den Zuschüssen profitiert.

Geld für die Sanierung der Altstadt von Eisleben

Dank der Fördermittel könne in der Altstadt von Eisleben, in Sangerhausen, aber auch in Kelbra weiter gebaut und saniert werden, sagt Sprecherin Katharina Steinhardt vom Landesverwaltungsamt. Straßenanlagen, Parkplätze und andere Projekte sollen auf diese Weise grundlegend saniert werden.

„Die Mittel stammen aus verschiedenen Städtebau-Förderprogrammen, mit denen vorab definierte Schwerpunkte bearbeitet werden sollen.“ Über das Programm „Sozialer Zusammenhalt“ würden Begegnungsstätten oder andere soziale Einrichtungen gefördert: „Im Rahmen dieses Programms wird beispielsweise in Kelbra ein Bürgersaal gebaut.“

Projekte zur Steigerung der Attraktivität der Kommunen in Mansfeld-Südharz

In den neuen Bundesländern wurde vor 30 Jahren die Städtebauförderung mit unterschiedlichen Förderprogrammen eingeführt und habe sich hier, so Steinhardt, „zum wohl größten Förderprogramm in der Geschichte Sachsen-Anhalts“ entwickelt. Präsident Thomas Pleye vom Landesverwaltungsamt stellt fest: „Das Land hat in den Programmen der Städtebauförderung gemeinsam mit dem Bund und der Europäischen Union seit 1991 rund vier Milliarden Euro an Fördermitteln für die Finanzierung von Investitionen in den Kommunen bereitgestellt.“

Somit seien einschließlich der Eigenanteile der geförderten Kommunen Investitionen von über fünf Milliarden Euro umgesetzt worden. Jetzt nehme man in Mansfeld-Südharz Projekte in Angriff, um „die Kommunen attraktiver und wohnlicher zu machen“, so Pleye.