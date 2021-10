Ohne Warteliste an der Kreismusikschule in MSH Klavier oder Gitarre lernen

Sangerhausen/MZ - Die Schüler sind zurück - auch an der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz. Nachdem die Schülerzahl im Lauf der Corona-Zeiten 2020 und ’21 leicht gesunken war, freut sich Musikschulleiterin Peggy Bitterolf jetzt über viele neue Anmeldungen. Bis zum Stichtag 1. Oktober habe man rund 100 neue Schüler aufnehmen können, berichtet sie. Und stellt fest: „Musik und Kunst sind eben doch etwas, das in den Herzen und Köpfen der Menschen verankert ist.“

Freie Restkapazitäten in der Musikschule

Inzwischen hätten alle Bereiche der Musikschule den Präsenzunterricht wieder aufgenommen. Auch die Ballett- und Jazztanzgruppen trainieren wieder. Und auf Eltern, die meist zum Schulstart im Herbst ihre Kinder an der Musikschule neu anmelden, wartete dieses Mal eine positive Überraschung: Selbst in Fächern wie Klavier und Gitarre, bei denen es stets die meisten Anmeldungen und normalerweise eine lange Warteliste gibt, waren sofort Plätze frei. Nicht nur wegen Corona. „In diesem Sommer haben auch sehr viele Schüler ihren Abschluss gemacht, die wegen Lehre oder Studium nicht mehr an der Kreismusikschule eingeschrieben sind“, sagt Bitterolf.

Restkapazitäten gebe es selbst in gefragten Fächern immer noch. Der Tag der offenen Tür im Juni, bei dem sich normalerweise Interessenten an der Musikschule umsehen und entscheiden können, welches Instrument oder Fach gut zu ihnen passen könnte, musste auch in diesem Jahr ausfallen. „Es gibt aber immer Schnuppermöglichkeiten“, sagt Bitterolf. Man kann im Sekretariat der Musikschule einen Termin vereinbaren, an dem man den jeweiligen Fachlehrer treffen und schauen kann, ob das Instrument passt und die Chemie stimmt. Oft sei es auch möglich, in einer Unterrichtsstunde zu hospitieren.

Planungen für die ersten Konzerte

Und was ist mit den traditionellen Konzert- und Veranstaltungsterminen, die in den kommenden Monaten laut Jahreskalender anstehen würden? „Wir sind alle positiv denkende Menschen und planen schon mal“, sagt Bitterolf. „Schließlich ist es ja auch wichtig, Freude zu verbreiten und uns Ziele zu setzen, auf die wir hinarbeiten.“ Das sei nicht zuletzt auch ein Teil der Motivation, ein Instrument zu erlernen.

Und so kann ein klassisches Projekt, das im vergangenen Jahr abgebrochen werden musste, in diesem Jahr wieder stattfinden. Im Rahmen der „Jungen Philharmonie“ kommen rund 35 Musikschüler aus ganz Mansfeld-Südharz zu zwei Probenwochenenden zusammen und erarbeiten sich ein Orchesterprogramm.

Das 2020-er Programm mit bekannter Filmmusik, beispielsweise aus „Der Herr der Ringe“ und „Fluch der Karibik“, wird jetzt kurzerhand fortgeführt. Nach dem ersten Probenwochenende im September treffen sich die jungen Musiker jetzt zum zweiten. Geprobt wird am Freitagabend sowie den kompletten Samstag und Sonntag.

Workshopkonzert vor Familienmitgliedern

Zum Abschluss gibt es allerdings nur ein kleineres Workshopkonzert vor Familienmitgliedern, weil nach wie vor Abstände eingehalten werden müssen und der Ludowingersaal noch nicht komplett gefüllt werden kann. Deshalb wurde in diesem Jahr auch nicht öffentlich zum Konzert der Jungen Philharmonie eingeladen.

Auch das Rathauskonzert in Hettstedt am 9. Oktober können nur angemeldete Angehörige der Mitwirkenden besuchen. Wie es beim Podium Junger Künstler am 15. Oktober läuft hängt von der Situation ab, die dann herrscht.

Die aktuelle Zahl der angemeldeten Musikschüler in Mansfeld-Südharz wird immer zum 1. Januar erhoben. Im vergangenen Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt 1.770 gewesen, zu Jahresbeginn 2021 waren es 1.658.