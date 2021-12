Offiziell hatte bisher fast jeder Achte Corona: Inzidenz in MSH steigt auf 454

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen/MZ - Insgesamt 35 neu bestätigte Coronafälle hat das Gesundheitsamt Mansfeld-Südharz von Sonntag auf Montag an das Robert-Koch-Institut gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis ist damit wieder leicht angestiegen - von 435,3 auf 454,8. Das RKI hatte allerdings schon über die Feiertage darauf hingewiesen, dass die Zahlen über Weihnachten nur ein eingeschränktes Bild von der tatsächlichen Lage wiedergeben würden.

Die Zahl der seit Anfang 2020 in Mansfeld-Südharz insgesamt registrierten Corona-Fälle stieg auf 15.863. Damit hat sich rein rechnerisch bisher fast jeder achte Kreisbewohner schon mal mit dem Virus angesteckt. Mit Covid-19 verstorben sind bisher 272 Menschen.

Impfen auch zwischen den Jahren in Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen möglich

Die drei Impfstationen in Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt sind unterdessen auch zwischen den Jahren zu den gewohnten Zeiten von 9 bis 15 Uhr geöffnet. In der Mammuthalle wird montags bis freitags geimpft - außer am Silvestertag und am 6. Januar. Die Station in der ehemaligen Malzscheune in Eisleben arbeitet immer montags und mittwochs, die Station im Hettstedter Ratskeller dienstags und donnerstags.

Termine, die nur an Einwohner des Landkreises vergeben werden, müssen verbindlich vorher gebucht werden. Möglich ist das über den Internet-Auftritt des Landkreises.

Ohne Termin am Impfbus

Für die laufende Woche waren dort am Montagnachmittag allerdings schon alle Termine vergeben. Für die Station in Sangerhausen waren erst ab dem 5. Januar ein einzelner und ab dem 10. Januar wieder etliche Termine buchbar. In Eisleben waren bereits ab kommendem Montag und in Hettstedt ab dem 4. Januar freie Zeiten zu haben.

In dieser Woche ist unterdessen für über 30-jährige Impfwillige auch wieder der Bus der Helios-Kliniken unterwegs. Er steht am 28. Dezember von 10.30 bis 12 Uhr an der Feuerwehr in Mansfeld und von 12.15 bis 13.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Klostermansfeld. Am 29. Dezember hält er von 13.45 bis 14.45 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Edersleben und von 15.15 bis 17.15 Uhr an der Volksbank in Allstedt.