Odovic schießt Romonta Amsdorf zum Sieg gegen Farnstädt

Amsdorf/MZ - So an die zwölf Kilometer sind es, die zwischen Farnstädt und Amsdorf liegen. Am Mittwochabend machten sich viele Fußballfans aus dem Saalekreis auf den Weg ins benachbarte Mansfelder Land. Die Verbandsliga-Premiere zwischen Gastgeber Romonta und dem Aufsteiger stand auf dem Programm. Rund 350 Zuschauer, darunter eben auch eine stimmgewaltige Fankulisse aus Farnstädt, sorgten schließlich für einen selten erlebten Zahltag in Amsdorf.

Romonta Amsdorf siegt mit 1:0

Die Fans erlebten einen knappen 1:0-Erfolg der Gastgeber, die damit zumindest vorerst einmal die Tabellenspitze der Fußball-Verbandsliga Staffel Süd übernahmen. Vier Siege, ein Remis und nur eine Niederlage stehen nach den ersten sechs Partie für die Mannschaft um Kapitän Alexander Gründler zu Buche.

Für den einzigen Treffer in der fairen Partie, Schiedsrichter Tobias Menzel zückte nur zweimal die Gelbe Karte, sorgte Nikola Odovic nach 38 Minuten. Dem Tor ging ein katastrophaler Rückpass des Farnstädters Max Kaiser voraus. Amsdorfs Kapitän Alexander Gründler „roch“ den Braten und schnappte sich den Ball. Nachdem er zunächst an Gäste-Keeper Robert Höllriegel, vor langer Zeit viele Jahre selbst in Amsdorf aktiv, scheiterte, brachte er die Kugel aber zum frei stehenden Nikola Odovic. Der wiederum ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und netzte mühelos ein.

David Tretropp: „Farnstädt war uns kämpferisch überlegen“

Das Führungstor hatte sich dabei nicht unbedingt angedeutet. In den ersten 30 Minuten mischte der Aufsteiger nicht nur munter mit, sondern tauchte auch ein ums andere Mal gefährlich vor dem Tor der Gastgeber auf. Amsdorfs Keeper David Tretropp bekam in dieser Phase jedenfalls mehr zu tun, als ihm lieb war. Ihm war es maßgeblich mit zu verdanken, dass die „Null“ weiter Bestand hatte. „Na ja, ich muss schon zugeben, dass wir glücklich gewonnen haben. Farnstädt war uns kämpferisch überlegen. Auch mit dem Tor ist keine Ruhe in unser Spiel gekommen. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, so das Spielfazit von Tretropp.

Am Ende aber blieben die Punkte in Amsdorf, die Gäste und ihre Fans machten sich enttäuscht auf den zwölf Kilometer langen Heimweg.

Am 7. Spieltag der Verbandsliga hat Romonta Amsdorf erneut Heimrecht. Am 11. September empfangen sie den SV Westerhausen. Der Aufsteiger aus Farnstädt bekommt es zur gleichen Zeit mit dem SSC Weißenfels zu tun.