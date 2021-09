Obsttage mit mobiler Mosterei in Roßla

Rossla/MZ - Das Biosphärenreservates Karstlandschaft Südharz führt wieder die Veranstaltung „Südharzer Obsttage mit der mobilen Mosterei - Saft aus Ihrem Obst“ durch.

Und zwar am Mittwoch und Donnerstag, 29. und 30. September, sowie Mittwoch und Donnerstag, 13. und 14. Oktober. Interessenten können auf dem Hof des Biores in der Halleschen Straße 68 a in Roßla aus ihrem eigenen Obst Saft pressen lassen. Vor Ort ist die mobile Mosterei der Markus-Gemeinschaft aus Hauteroda.

Anmeldung mit Angabe der Obstmenge unter poststelle@suedharz.mule.sachsen-anhalt.de oder Telefon 034651/29 88 90.