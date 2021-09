Nur ein Eintracht-Team aus MSH liegt im Plan

Lüttchendorf/MZ - Beim Blick auf die Tabelle der Fußball-Landesliga Staffel Süd reiben sich die Fans verwundert die Augen. Hinter Eintracht Emseloh (Tabellenzweiter), dem MSV Eisleben (Sechster) und Romonta Stedten (Achter) findet sich die mit großen Ambitionen in die Saison gestartete Elf aus Lüttchendorf auf Position neun im Feld der zwölf Mannschaften wieder und ist das am schlechtesten platzierte Team aus dem Landkreis.

Eintracht Lüttchendorf will punkten

Lediglich ein Sieg (2:0 beim MSV Eisleben durch zwei Elfmeter-Treffer), aber schon zwei Niederlagen stehen für die Lüttchendorfer zu Buche. Um den Fehlstart nicht ganz und gar perfekt werden zu lassen, muss also am Sonnabend im Heimspiel gegen das Tabellen-Schlusslicht Rot-Weiß Alsleben unbedingt ein Sieg her. Den fordert auch Manager Uwe Seemann ein. „Wir müssen endlich auch mal Tore aus dem Spiel heraus schießen. Was nützen uns 70 Prozent Ballbesitz, wenn nichts dabei herausspringt? Ganz klar, gegen Alsleben müssen wir gewinnen.“

Ganz anders sieht die Situation beim anderen Eintracht-Team aus Emseloh aus. Zwei Siege, ein Unentschieden, Platz zwei. Die Elf von Steffen Heyer mischt von Anfang an im Aufstiegskampf mit und liegt voll im Plan. Beim noch punktlosen Tabellen-Vorletzten Turbine Halle wollen die Gäste nun natürlich ihren guten Start mit dem nächsten Sieg weiter veredeln.

MSV Eisleben trifft auf den FC Merseburg II

Ausgeglichen (ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage) ist die Bilanz, auf die der MSV Eisleben und Romonta Stedten nach drei absolvierten Partien verweisen können. Am Sonnabend sind beide Teams auswärts am Ball. Die schwierigere Aufgabe wartet dabei auf die Elf aus der Lutherstadt, schließlich kickt der MSV beim Tabellenführer FC Merseburg II und damit beim einzigen verlustpunktfreien Team der Liga. Schon ein Punkt wäre ein Erfolg.

Auf einen Lieblingskontrahenten trifft Romonta Stedten. Viermal traf die Mannschaft bisher auf den SC Naumburg, viermal gewann sie dieses Duell. Die Erfolgsserie soll nun auch in der Domstadt fortgesetzt werden. Alle Spiele beginnen 14 Uhr.