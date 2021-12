Noch keine Fälle von Omikron in Mansfeld-Südharz aufgetaucht

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Mansfeld-Südharz folgt dem bundesweiten Trend und geht weiter zurück. Das liegt vor allem daran, dass dem Robert-Koch-Institut am Sonntag keine Fälle durchgestellt wurden. Das allerdings sei darauf zurückzuführen, dass die Labore bis zum Mittag tatsächlich auch keine zu melden gehabt hätten, erläutert Kreissprecherin Michaela Heilek.

Unterdessen seien die Impfstofflieferungen mehr oder weniger im Plan. Vergangene Woche habe man „etwas weniger“ Biontech-Impfstoff bekomme als bestellt, sagte Heilek. „Vom Impfstoff Biontech waren in der 50. Kalenderwoche 300 Vials bestellt, bekommen haben wir knapp die Hälfte.“ Aus einem Vial kann man sechs Impfungen vornehmen. Biontech werde derzeit allerdings ohnehin nur an die Unter-30-Jährigen geimpft, alle anderen bekämen in der Regel Moderna. „Und davon ist ausreichend vorhanden“, stellt Heilek klar. „Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen mit Moderna sind uneingeschränkt möglich.“

Wie Heilek auf MZ-Nachfrage sagte, habe es bislang noch keinen Coronafall mit der Omikron-Mutation im Landkreis gegeben. Was die Bearbeitungsdauer im Gesundheitsamt betrifft, hatte Landrat André Schröder (CDU) unlängst im Kreistag darauf hingewiesen, dass derzeit ein Bearbeitungsrückstand hinsichtlich der Indexfälle von einem Tag bestehe. „Die Aufarbeitung benötigt sehr viel Zeit“, so Schröder.