Niederlagen kassiert: Lage wird für Edelweiß Arnstedt und Romonta Amsdorf immer kritischer

Am 5. Spieltag der Abstiegsrunde der Verbandsliga Sachsen-Anhalt bleiben sowohl die Elf von Romonta Amsdorf als auch das Team von Edelweiß Arnstedt sieglos.

Amsdorf/Arnstedt/MZ - Am 5. Spieltag der Abstiegsrunde der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt sind sowohl Romonta Amsdorf als auch Edelweiß Arnstedt leer ausgegangen. Beide Mannschaften verloren. Während die Amsdorfer die Pleite bei Rot Weiß Thalheim locker wegstecken können und nach wie vor im sicheren Hafen sind, wird die Lage für die Arnstedter immer kritischer. Nach dem 0:3 in Barleben ist das Team in der Abstiegsrunde weiterhin sieglos und erstmals auf einen Abstiegsplatz abgerutscht.