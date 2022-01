Neuer Standort für die Rettungswache in Schwenda noch offen

Schwenda/MZ - Die Entscheidung über den künftigen Standort der Rettungswache in Schwenda ist „noch nicht gefallen“. Das teilte Sprecherin Romy Stietz von der Kreisverwaltung Mansfeld-Südharz auf Anfrage der MZ mit. Aussagen zu Terminen und Kosten seien erst möglich, wenn der Standort feststehe.

Neuer Standort für Rettungswache in Schwenda gesucht

Der Landkreis sucht einen neuen Standort für die Rettungswache in Schwenda, um vor allem die Ausrückezeiten zu verkürzen, aber genauso, um die Arbeitsbedingungen und den Arbeitsschutz zu verbessern. Bisher befindet sie sich in der Pfarrgasse, soll aber künftig - spätestens 2024 - näher an der Landesstraße 232 untergebracht werden. Fest steht jedoch, dass das neue Objekt in Schwenda gebaut wird; das ging aus einem Gutachten hervor.

Der Landkreis hatte Grundstückseigentümer bis Mitte November des vergangenen Jahres dazu aufgerufen, dem Eigenbetrieb Rettungsdienst geeignete bestehende oder geplante Objekte sowie Grundstücke zu diesem Zweck vorzustellen. Nach MZ-Informationen gab es allerdings nur ein einziges Angebot.

Mitarbeiter rund um die Uhr in der Rettungswache im Einsatz

In der Rettungswache Schwenda versehen 15 Mitarbeiter des Eigenbetriebes sowie Notärzte der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt ihren Dienst. An diesem Standort sind ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Rettungswagen stationiert, und das rund um die Uhr. Denn von Schwenda aus werden Stolberg, Breitenbach, Breitenstein, Dietersdorf, Hayn, Wolfsberg, Paßbruch, Rotha, Rottleberode und Schwenda versorgt. Weiterhin gehören Agnesdorf, Berga, Bösenrode, Breitungen, Horla, Questenberg, Uftrungen und Wolfsberg zum Einsatzgebiet.

Hinzu kommt die Autobahn A 38 für den Bereich zwischen Berga und Heringen sowie von Berga bis Roßla. Aus dem Harzkreis gehören Orte entlang und südlich der Bundesstraße B 242 zwischen Stiege und Königerode sowie nördlich der B 242 Allrode, Bärenrode und Schielo zum Einsatzgebiet.