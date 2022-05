Neue Zukunft für Helbraer Malakoff-Turm?

Seit Jahren steht der Malakoff-Turm ungenutzt am Ortsrand von Helbra.

Helbra - - Die Nachricht überrascht viele Einheimische und verbreitet zugleich Optimismus: Der seit Jahren verwaiste Malakoff-Turm in Helbra wird zum Modellstandort. Er wurde als einer von vier Standorten für die Studie „Industriekultur in Mitteldeutschland“ ausgewählt. Bekommt das seit Jahren ungenutzte Gebäude als Überbleibsel des ehemaligen Mansfelder Reviers damit wieder eine Zukunft? Eine Antwort auf diese Frage soll am Ende der jetzt laufenden Studie gegeben werden.