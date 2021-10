Neue Bronzeglocken läuten das erste Mal in der Morunger Dorfkirche

Das halbe Dorf war dabei, als am Samstagvormittag in Morungen die neuen Bronzeglocken geweiht wurden.

Morungen/MZ - Friede und Freude - diese Botschaften sollen die beiden neuen Bronzeglocken in der Morunger Dorfkirche St. Nicolai künftig mit jedem Läuten in den Ort und die Welt tragen. Und wie hell und harmonisch dieses Läuten klingt, das konnten die Morunger am Samstagvormittag zum ersten Mal offiziell miterleben.

Ein Großteil der rund 160 Einwohner hatte sich auf der Freifläche vor der Kirche und auf dem gegenüberliegenden Gehweg eingefunden, um den Gottesdienst zur feierlichen Glockenweihe mitzuerleben. Am Wochenende wurde in Morungen Kirmes - Kirchweih - gefeiert. „Ein perfekter Anlass, um die Glocken zu weihen“, sagt Steffen Pönitz, der Schatzmeister des Morunger Heimatvereins. Der wurde 2005 gegründet - im Jahr, nachdem die alte Stahlglocke im Turm der kleinen Kirche für immer verstummt war.

Sie war der Ersatz gewesen für die früheren Bronzeglocken, die man für Kriegsgerät eingeschmolzen hatte. 2004 war der Glockenstuhl dann so ausgeschlagen, dass er der Belastung durch die große Stahlglocke nicht mehr standhalten konnte.

Der neu gegründete Heimatverein indes setzte sich ein Ziel: Es sollten neue Bronzeglocken in den Turm kommen. Ein sehr ehrgeiziges Unterfangen für einen winzigen Ort wie Morungen, doch Hartmut Reinicke, damals Ortsbürgermeister des Sangerhäuser Ortsteils, spannte sich unerschrocken als einer der ersten vor den Karren und bat zu seinem 50. Geburtstag statt Geschenken um Spenden für den Glockenguss. Über die Jahre kamen 11.000 Euro zusammen, so dass der Guss in Auftrag gegeben werden konnte.

Die neuen Bronzeglocken Friede und Freude in der Morunger Kirche St. Nicolai haben am Samstag zum ersten Mal zum Gottesdienst geläutet. (Foto: Grit Pommer)

Glockenguss in Brockenscheid

Steffen Pönitz erinnerte sich am Samstag gern an den Tag im Jahr 2019 zurück, als er mit Reinicke nach Brockscheid in die Vulkaneifel fuhr, um den Glockenguss selbst mitzuerleben. Später holten die beiden die 252 und 159 Kilogramm schweren Bronzeglocken dann mit Reinickes Transporter vom Glockengießer ab und brachten sie nach Hause - nach Morungen.

Ende 2020 wurden sie in die Glockenstube im Turm gehievt. Dachdeckermeister Maik Gorgas kümmerte sich dann darum, dass sie mit einer stabilen Aufhängung endgültig und funktionstüchtig an ihren Platz kamen. Jedes Mal, wenn sie erklingen, möge das allen, die sie hören, tiefen Frieden und große Freude bringen, sagte Pfarrer Rainer Pohlmann im Gottesdienst zur Glockenweihe. Er dankte im Namen des Gemeindekirchenrates allen Morungern, die daran mitgewirkt haben, dass nun vom Turm von St. Nicolai aus wieder heller Glockenklang ins Leinetal hinausgeht.

Die beiden Bronzeglocken stehen derweil nicht nur für Gottes Wort, sondern auch für den großen Zusammenhalt in dem kleinen Ort. „Ich bin 2011 hierher gezogen“, erzählt Steffen Pönitz. Und schnell habe er gemerkt, dass das Zusammenleben in Morungen gut funktioniert. Manche Einwohner sind im Heimatverein oder im Feuerwehrverein Mitglied, etliche auch in beiden. Doch wenn es im Ort irgendwas zu bewegen gibt, dann sind nicht nur die Vereinsmitglieder zur Stelle. „Hier in Morungen klappt es eigentlich immer, dass genug Leute mithelfen, wenn es was zu tun gibt“, sagt er. Natürlich wird nicht nur gern zusammen gearbeitet, sondern auch gern zusammen gefeiert. Und so ging es nach dem Gottesdienst ins Bürgerhaus, wo die Feuerwehr einen deftigen Kirmesimbiss vorbereitet hatte.