Neuauflage des Spiels zwischen Edelweiß Arnstedt und Blau-Weiß Farnstädt steigt

Ousmane Ndiaye (vo.) und Arnstedt sind am Ball.

Arnstedt/MZ - Eigentlich hätten die Fußballer von Edelweiß Arnstedt am Wochenende Zeit für sich und ihre Familien eingeplant. Aus dem Sachsen-Anhalt-Pokal hat sich die Mannschaft schon vor dem anstehenden Viertelfinale verabschiedet, für den FSA-Ligapokal haben die Arnstedter gar nicht erst gemeldet. Und doch: Mit der erhofften freien Zeit wird es nichts, die Verbandsliga-Elf von Arnstedt steht auf dem Platz. 14 Uhr wird das Meisterschafts-Duell gegen Blau-Weiß Farnstädt angepfiffen.

Zur Erinnerung: Beide Mannschaften standen sich schon am 23. Oktober gegenüber. Schnell führten die Arnstedter durch ein Tor in der ersten Minute 1:0. Dann aber wurde die Partie Mitte der ersten Halbzeit nach einer schweren Verletzung eines Gästespielers abgebrochen. Und eben neu für den 13. November angesetzt.

Kampf um wichtige Punkte gegen den Abstieg

Dem verletzten Farnstädter Spieler geht es besser, seine Rückkehr auf dem Platz steht aber noch aus. Nun also treffen beide Mannschaften erneut aufeinander. Die Ausgangslage hat sich nicht geändert. Sowohl für die Arnstedter als auch für die Farnstädter geht es in der Partie um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Die Zähler aus dem Duell werden in die Abstiegsrunde mitgenommen.

Im Hinspiel feierten die Farnstädter ihren ersten Verbandsliga-Sieg der Vereinsgeschichte, dem sie mittlerweile einen zweiten Dreier (gegen Blau-Weiß Dölau) folgen ließen. Damit gab Blau-Weiß die rote Laterne des Schlusslichtes an Kelbra ab. Schon vier Siege hat Arnstedt auf dem Konto. Am Sonnabend soll unbedingt Erfolg Nummer fünf folgen.