Nachwuchs händeringend gesucht: 14 Firmen präsentieren sich beim Tag der Berufe in MSH

Am 16. März findet auch in Mansfeld-Südharz der „Tag der Berufe“ statt. Was Jugendlichen dabei geboten wird und welche Branchen vertreten sind.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Die Zeiten, in denen Berufsorientierungsveranstaltungen nur digital stattfinden konnten, sind vorüber: Am Mittwoch, den 16. März, findet auch in Mansfeld-Südharz der „Tag der Berufe“ statt - und zwar in Präsenz bei den Firmen in der Region. Es gehe darum, die „Werktore für Schülerinnen und Schüler zu öffnen“, sagt Simone Meißner, Chefin der Agentur für Arbeit Sangerhausen.