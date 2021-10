Nachwuchs für die Bambini-Mannschaft in Roßla gesucht

Roßla/MZ - Den Kreispokal haben die Roßlaer Fußballer schon gewonnen, Meister waren sie schon ein paarmal. Jetzt zählt der VfR Roßla zum Stammpersonal in der Kreisoberliga und damit der höchsten Spielklasse im Fußball des Landkreises.

Irgendwann einmal so gut wie die Großen wollen die Kleinsten der Kleinen spielen, die sich am Donnerstag zum ersten Mal zu einem Fußball-Training in der Sporthalle am Kik in Roßla treffen. „Wir wollen eine Bambini-Mannschaft hier in Roßla aufbauen. Deshalb suchen wir Mädchen und Jungen, die richtig Lust auf Fußball haben“, so Jens Becker. Sein Blick gilt dabei Kindern der Jahrgänge 2015 bis 2017.

Becker selbst verfügt über viele Jahre Fußballerfahrung und will den Kindern jetzt natürlich ein Training bieten, das ihnen Spaß macht und sie ganz einfach in die Geheimnisse des Fußballs einweiht. Los geht es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Sporthalle, die Kinder sollten Turnschuhe dabei haben. „Dann beantworte ich auch gern alle Fragen der Eltern“, so Becker.