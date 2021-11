Nachtragshaushalt in Kelbra beschlossen: Einige Investitionen müssen verschoben werden

Kelbra/MZ - Es gibt Aufgaben, auf die Kelbras Bürgermeister Lothar Bornkessel (Freie Wähler) verzichten kann, aber nicht darf. Denn gerade auch die unliebsamen Dinge müssen erledigt werden. So wie jetzt der Nachtragshaushalt der Stadt Kelbra. Der sei unter anderem notwendig geworden, weil so manche Rechnung, die Kelbra zu zahlen hat, deutlich höher zu Buche schlägt als das geplant war. Unter anderem, so der Bürgermeister, aufgrund der gravierenden Preissteigerungen in vielen Lebensbereichen. Die machten auch vor den Stadtgrenzen der Kyffhäuserstadt nicht Halt.

Letztendlich hatte der Kelbraer Stadtrat am Dienstagabend über ein Werk mit vielen, vielen Zahlen zu entscheiden und das auch getan. Bornkessel sprach in diesem Zusammenhang von einem „trockenen Abend“ und dass ihm die Besucher der Ratssitzung leid taten.

Dorfgemeinschaftshaus in Thürungen muss warten

Zumal sie am Ende auch noch erfahren mussten, dass aufgrund der aktuellen Finanzlage in Kelbra die eine oder andere Investition verschoben werden muss. Laut Bornkessel sei das zum einen die teilweise Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Thürungen. Und zum anderen müsse das Projekt mit den neuen Fenstern und Türen für die Sozialstation in Kelbra noch warten.

Beide Vorhaben sollen dann im nächsten Haushalt Priorität haben. Den Thürungern, die vor weit mehr als zehn Jahren ein Dorfgemeinschaftshaus bekamen - das damals auch nicht diskussionslos, wird diese Nachricht natürlich nicht schmecken, aber sie werden sie schlucken müssen. Man habe all die Dinge immer ganz offen kommuniziert, so Bornkessel, der am Montagabend gewiss nicht zum letzten Mal eine unliebsame Entscheidung vorantreiben musste.