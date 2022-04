Nach vorläufigem Privatschul-Aus: Wie geht es mit dem Schulgelände in Siersleben weiter?

Siersleben/MZ - Nach der Ablehnung der geplanten Privatschule in Siersleben ist weiter unklar, wie es mit dem Schulgelände vor Ort weitergeht. „Die Entscheidung über das weitere Vorgehen liegt grundsätzlich in der Zuständigkeit des Stadtrates“, sagte Gerbstedts Bürgermeister Ulf Döring (CDU) auf MZ-Anfrage. Die Nutzung des Gebäudes der Grundschule sei vom Landkreis nur bis 31. Juli geduldet. „Eine Folgenutzung ist aktuell nicht möglich“, so Döring.