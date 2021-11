Nach Unfall auf der B86 bei Mansfeld - Zwei Verletzte in Klinik

Mansfeld/MZ - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der B 86 bei Mansfeld. Aus bislang noch ungeklärter Ursache sind die beiden Pkw am frühen Dienstagmorgen an der Auffahrt zur B 180 im Einmündungsbereich der B 86 zusammengestoßen, teilt die Polizeimit. Beide Fahrer wurden in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen summiert sich auf insgesamt rund 17.000 Euro, heißt es weiter.