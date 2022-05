Nach Todesfahrt auf B85: Staatsanwalt erhebt Anklage gegen Unfallverursacher

Berga/MZ - Es war einer der tragischsten Verkehrsunfälle des vergangenen Jahres: Am 21. Dezember wurde am B-85- Bahnübergang zwischen Berga und Kelbra ein 17-jähriges Mädchen aus Ellrich (Landkreis Nordhausen) getötet. Die Staatsanwaltschaft Halle hat nun Anklage gegen den 54-jährigen Unfallverursacher erhoben. Der Mann müsse sich wegen fahrlässiger Tötung und Straßenverkehrsgefährdung vor dem Schöffengericht in Sangerhausen verantworten, teilte ein Sprecher der Behörde auf Anfrage mit. Verhandelt wird nach Angaben des Amtsgerichts am 13. Oktober.