Nach Stillstand: Firma baut im Klostermansfelder Gewerbegebiet

Gala- und Tiefbauunternehmen Herker möchte spätestens zum Ende des Jahres seine neue Zentrale beziehen. Was die Pläne für die Kommune bedeuten.

Klostermansfeld/MZ - Lange Zeit gab es keine Neuansiedlung mehr auf dem Gewerbegebiet „Am Vogts Garten“ am Ortsrand von Klostermansfeld. Umso mehr freut sich Bürgermeister Frank Ochsner (parteilos), dass jetzt wieder Bewegung in die Sache kommt: Die Herker Gala-, Tief- & Pflasterbau GmbH errichtet ihren neuen Firmensitz auf einem 4.000 Quadratmeter großen Grundstück in unmittelbarer Nähe zur B 180.