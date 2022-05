Nach sieben Sammelstempel für den „Vorharzer Dreiländereckpfad“ soll noch nicht Schluss sein

Alterode/Meisdorf/Aschersleben/MZ - Der letzte Kasten steht. In Meisdorf am „Tor zum Selketal“ in Richtung Wieserode hat die siebte Stempelstelle des „Vorharzer Dreiländereckpfads“ ihren Platz gefunden. Gemeinsam mit den anderen Standorten in Alterode, an der Burg Arnstein, an der Bestehorn-Höhe in Aschersleben, in Wieserode, in Neuplatendorf und am Concordiasee ist auf rund 26 Kilometern Länge eine Wander- und Radroute durch drei Landkreise entstanden - daher auch der Name.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<