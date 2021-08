Nach Schließung des Impfzentrums: Wo man sich in Mansfeld-Südharz impfen lassen kann

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Wenn am 30. September das Impfzentrum in Mansfeld-Südharz seine Pforten schließt, sollen sich Impfwillige beim Hausarzt gegen das Coronavirus impfen lassen. Doch was passiert, wenn jemand keinen Hausarzt hat oder dieser keine Impfungen anbietet? „Für Impfwillige ist der eigene Hausarzt sicherlich der erste Ansprechpartner, wenn es um die Impfungen geht“, sagt Heike Liensdorf, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen-Anhalt. „Doch die Covid-19-Schutzimpfung kann auch bei Facharztpraxen oder anderen Hausarztpraxen nachgefragt und gegeben werden.“

Dies gelte auch für Personen, die keinen eigenen Hausarzt haben. „Der Impfung wird dann nur eine ausführlichere Aufklärung vorausgehen.“ Anders als beim eigenen Hausarzt, der den Einzelnen, seine Vorerkrankungen und gesundheitlichen Risiken kenne, müsse dies im Vorfeld noch abgeklärt werden. Insgesamt haben sich im Landkreis laut Kassenärztlicher Vereinigung 62 Hausarzt- und 33 Facharztpraxen am Impfen gegen Covid-19 beteiligt. Grundsätzlich sei es so, dass jede Arztpraxis selbst bei den Apotheken den Impfstoff bestelle und das Verimpfen der Dosen organisiere, so Liensdorf. „Daher können wir, insbesondere in der Urlaubszeit, nicht exakt die zum jeweils gewünschten Zeitpunkt impfenden Praxen benennen.“

Sieben-Tage-Inzidenz in Mansfeld-Südharz liegt bei 11,1

Vonseiten des Landkreises soll ein Impfbus bei der Bewältigung der Aufgaben helfen. Dieser ist seit dieser Woche im Kreis unterwegs. Am Mittwoch steht dieser von 8 bis 14 Uhr auf dem Markt in Hettstedt, und von 12 bis 18 Uhr am NP-Markt in der Kupferstadt. Am Donnerstag kann man sich am Kaufland in Eisleben impfen lassen.

Unterdessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis unverändert geblieben. Sie liegt bei 11,1. Am Dienstag vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) eine bestätigte Neuinfektion mit dem Coronavirus im Landkreis. Damit ist seit Beginn der Pandemie im März 2020 im Landkreis bei 6.429 Menschen das Coronavirus nachgewiesen worden. In Zusammenhang mit dem Virus sind bislang 225 Menschen verstorben. Neben Halle und Magdeburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nur noch im Altmarkkreis Salzwedel und in Landkreis Stendal höher als in Mansfeld-Südharz. Am Montag hatte das RKI gleich zehn Neuinfektionen gemeldet.