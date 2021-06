Nach langer Pause: Kickers Gonnatal absolvieren die erste Trainingseinheit

Pölsfeld - Der Platz ist eine Augenweide. Das fällt auf den ersten Blick auf. In sattem Grün leuchtet das Spielfeld. Wer die Spielfläche von Kickers Gonnatal in Pölsfeld kennt, weiß, dass das nicht immer so war. „Wir haben sechs Schubkarren Disteln gestochen und 60 Tonnen Sand drauf gebracht. Die Arbeit in den letzten Wochen hat sich gelohnt“, sagt dann auch Mannschaftsleiter Gert Böttger. Viel wichtiger aber ist die Tatsache, dass nun endlich wieder Leben auf dem Platz in Pölsfeld ist. Am Dienstagabend bat Dirk Fuhrmann die Spieler der Landesklasse-Elf von Kickers Gonnatal zur ersten gemeinsamen Trainingseinheit auf den Rasen.

Lockere Stimmung beim ersten Training der Pölsfelder

Die Resonanz war mehr als gut. 18 Spieler waren zum Trainingsauftakt dabei. Einige andere, die Fuhrmann für die neue Saison fest einplant, fehlten noch. So auch Keeper Robert Nowak, der aber nach seiner Verletzung wieder zum Team gehören wird. Ob sich in Sachen Neuzugänge etwas bewegt, müsse man dagegen noch abwarten. „Es ist allerhöchste Zeit, dass es endlich wieder losgeht. Wir haben eine Ewigkeit gewartet. Umso größer ist die Freude jetzt darüber, dass wir wieder auf dem Platz stehen. Ein Fußballer will spielen, Spiele bestreiten“, sagt der Kickers-Coach.

Zweimal pro Woche soll vorerst trainiert werden. Fuhrmann begründet den Umfang so: „Das reicht erst einmal. Wir müssen erst einmal abwarten, wie es weitergeht.“ Dann blickt er nach vorn: „Wir wollen so bald wie möglich in die richtige Saisonvorbereitung einsteigen. Mein Ziel ist es, die Mannschaft schrittweise weiter zu entwickeln.“ Die Freude, der Spaß am Fußball, ist den Kickers-Spielern an diesem ersten Trainingstag förmlich anzumerken. Es geht lustig zu, jeder Schuss, der das Tor verfehlt und im Grünen neben dem Sportplatz landet, wird kommentiert, jede verunglückte Ballannahme ebenso. Gelächter ist zu hören, die Stimmung ist locker.

Trotz Lockerungen: Einschränkungen für den Trainingsbetrieb

Was und wen stört es da, dass es noch erhebliche Einschränkungen für den Trainingsbetrieb gibt? Hauptsache der Ball rollt wieder im gemeinsamen Training. „Torschuss, Passspiel, Koordination - alles das ist drin“, sagt dann auch Trainer Fuhrmann, der seine Corona-Tests schon hinter sich hat. Eine weitere Bedingung, um den Trainingsbetrieb nach dem vorgegeben strengen Hygienekonzept durchzuziehen, fügt Christian Lenneper, Fußball-Chef bei den Kickers, hinzu. „Die Spieler kommen in Sportsachen zum Training und fahren ungeduscht zurück. Die Kabinen nutzen wir nicht.“

Trainer Dirk Fuhrman gibt die Richtung an. ( Foto: Ralf Kandel )

Doch das sind alles „Nebengeräusche.“ An der Freude der Kickers, endlich wieder Fußball zu spielen, rütteln sie nicht. „Es wird Zeit, endlich wieder Fußball“, fasst David Heymann die Gefühlswelt der Kickers an diesem Tag in einem Satz zusammen. Andreas Schievelbein, bisher einziger feststehender Neuzugang im Landesklasse-Team aus dem Gonnatal, sagt ähnliches: „Ich habe mich noch nie so gefreut, wieder auf dem Sportplatz zu stehen. Ich habe in den letzten Wochen gemerkt, was mir gefehlt hat.“

Hoffnung auf Start im August

Auch Toni Säcker brennt darauf, wieder loszulegen. „Samstag spielen, am Sonntag Spiele gucken. Das fehlt mir unheimlich. Ich hoffe, dass es bald wieder so sein wird. Vielleicht schon im August.“ Säcker, der vor der letzten Saison vom Verbandsligisten SV Kelbra ins Gonnatal kam, hat dabei schon einmal für sich die ersten Saisonvorhaben ausgegeben. „Ich will immer gewinnen, ich Spiele doch nicht Fußball, um Letzter zu werden.

Mein erstes Ziel ist es, mit der Mannschaft mehr Punkte zu holen, als in der letzten Saison in den ersten acht Spielen. Danach war ja Schluss.“ Wie hoch es in der Tabelle hinaufgehen soll, beim Abbruch der Serie waren die Kickers auf Platz zehn zu finden, ist nach Ansicht von Toni Säcker schwer zu sagen. „Man muss jetzt erst einmal abwarten, wie sich die Mannschaften verändert haben, wer dazugekommen ist und wer vielleicht nicht mehr mitmacht.“ Doch das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt zählt erst einmal nur die Tatsache, dass die Kickers wieder kicken können. (mz)