Nach dem Corona-Lockdown: Wie groß ist der Andrang in den Fitnesstudios in Mansfeld-Südharz?

Sangerhausen - Seit Ende Mai dürfen auch die Fitnessstudios in der Region nach einer siebenmonatigen Corona-Pause wieder öffnen. Begleitet wird die Lockerung jedoch noch von einigen Startschwierigkeiten: „Wir haben seit dem 26. Mai wieder geöffnet“, sagt Anatolij Pokutnev, Geschäftsführer des Fitnessstudios Easyfitness in Sangerhausen. Aufgrund der langen Pause durch die Corona-Pandemie habe man viele Mitglieder verloren. Unter den verbliebenen Mitgliedern sei die Nachfrage zwar groß. Manche wollten aber wegen der Corona-Testpflicht nicht kommen. „Einige Mitglieder wollen sich nicht jedes Mal vor dem Besuch im Fitnessstudio testen lassen. Das ist denen zu umständlich“, so Pokutnev. Viele Stamm-Mitglieder kämen aber bereits wieder regelmäßig ins Studio. „Maximal 50 Personen können bei uns gleichzeitig trainieren“, so Pokutnev. Diese Obergrenze sei bisher jedoch noch nicht erreicht worden.