Nach dem Aus für die Privatschule: Auch keine Hortbetreuung mehr in Siersleben

Siersleben/MZ - In Siersleben wird es im kommenden Schuljahr wohl keinen Hort mehr geben. Darüber informierte Gerbstedts Bürgermeister Ulf Döring (CDU) in der Stadtratssitzung der Einheitsgemeinde am Dienstagabend. „Aktuell wird die Vergrößerung des Hortes in Gerbstedt favorisiert“, sagte Döring zum Sachstand. Nach der Ablehnung der geplanten Privatschule hatte es zuletzt Überlegungen gegeben, trotzdem weiterhin ein Hort in Siersleben anzubieten.