Nach Blockade am Seigerturm: Shuttlebus rollt wieder durch Stolberg

Stolberg/MZ - Nicht auszudenken, wäre der Rettungsdienst nicht rechtzeitig eingetroffen: Weil der Stolberger Shuttlebus kürzlich die enge Stelle am Seigerturm blockiert hat, musste das Fahrzeug des Rettungsdienstes einen Umweg fahren - übers Hainfeld, wie es heißt. Der Fehler, sagt Sönke Beckmann vom Projektteam der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, sei abgestellt worden.

„Die Reparatur wurde in der vorigen Woche vor Ort durchgeführt“, sagt Beckmann. „Seit Donnerstag ist der Shuttlebus wieder in Betrieb.“ Der Bus wird elektrisch angetrieben und fährt automatisiert, in Stolberg befindet sich eine der beiden Teststrecken in Sachsen-Anhalt. Dass wegen der blockierten Engstelle eine Anzeige erstattet worden sei, wie es gerüchtehalber hieß, sei ihm nicht bekannt, sagt Beckmann. Es stimme aber, dass der Bus an der engen Stelle am Seigerturm einen Rettungsdienst blockiert habe und dieser den Bus umfahren musste. „Dies hat mich zutiefst betroffen und ich hoffe auch, dass daraus kein größerer Schaden entstanden ist“, sagt Beckmann.

Shuttlebus erhält neue Software

Die Polizei habe den Vorfall aufgenommen. Dass daraus eine Anzeige entstanden sei, wäre ihm neu und würde ihn auch wundern, weil eine Anzeige nur bei schuldhaftem oder mutwilligem Verhalten gestellt würde. Wie Beckmann versichert, habe der Operator, der immer mitfährt und im Notfall eingreifen kann, „nach bestem Wissen und Gewissen alles in seiner Macht Stehende versucht, um den Bus wieder in Bewegung zu kriegen“. Er habe absolut nichts falsch gemacht in dieser Situation. Dass der Bus an dieser Stelle stehen geblieben sei, „könnte an der Sensorik gelegen haben, aber wahrscheinlich eher an einem Defekt an einer Gearbox, also einem Getriebe. Dieses ist getauscht worden. Bei den Sensoren wurde eine neue Software aufgespielt.“

Wie Polizeisprecher Marcel Agte sagt, seien Beamte informiert worden, nach Stolberg gefahren und hätten etwa anderthalb Stunden den Verkehr reguliert, während der Bus nicht fuhr. Es sei mehrmals ein Update der Elektroniksoftware des Busses aufgespielt worden. Die Zeit seit dem Zwischenfall bis zur Reparatur werde an die Projektlaufzeit drangehängt, sagt Beckmann: „Somit werden wir auch noch im November fahren und die vier Monate auch ausnutzen.“